Бухарест, , 20:34 — REGNUM Решение о приостановке полетов истребителей МиГ-21 LanceR ВВС Румынии является временной мерой, необходимой для проведения анализа технической безопасности машин соответствующей модели. Об этом 15 апреля в своем специальном заявлении отметил румынский министр обороны Василе Дынку, передает румынский телеканал Digi24.

МиГ-21 SolsticeMiGsmall

«Это отнюдь не окончательный вывод из эксплуатации таких самолетов. Мы руководствуемся исключительно соображениями безопасности авиационного персонала. К сожалению, сказался очень старый «возраст» этих имеющихся на вооружении наших ВВС истребителей, и в последние годы мы все были свидетелями некоторых инцидентов с очень серьезными последствиями.

На данный момент мы не говорим, что МиГ-21 LanceR небезопасны для полета, они ни разу не взлетели, пока не были соблюдены все технические параметры. Поэтому говорить о том, что они будут списаны в утиль, не стоит».

В то же время Дынку не уточнил, когда начнется и когда будет завершена соответствующая экспертиза.

Напомним, специальным распоряжением минобороны Румынии в подразделениях военно-воздушных сил страны приостановлена эксплуатация многоцелевого истребителя МиГ-21 LanceR. Румынские ВВС будут продолжать выполнять боевую службу на самолетах F-16.

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