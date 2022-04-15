София, 15 апреля 2022, 20:24 — REGNUM Болгарское правительство намерено обжаловать решение суда, признавшего незаконным арест бывшего премьер-министра Болгарии, главы оппозиционной партии ГЕРБ Бойко Борисова. Об этом 15 апреля заявил действующий руководитель кабинета министров страны Кирил Петков, передает БТВ.
По словам Петкова, представители власти воспользуются своим конституционным правом и оспорят соответствующее постановление.
Напомним, лидер ГЕРБ был арестован 17 марта нынешнего года в Софии. Он подозревался в коррупции и нецелевом использовании европейских денег в свою бытность руководителем правительства Болгарии (2009 – 2013).
14 апреля Софийский окружной суд назвал это задержание «произволом правоохранителей» и обязал МВД выплатить Борисову материальный ущерб в сумме 300 левов ($165).
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