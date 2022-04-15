София, 15 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Болгарское правительство намерено обжаловать решение суда, признавшего незаконным арест бывшего премьер-министра Болгарии, главы оппозиционной партии ГЕРБ Бойко Борисова. Об этом 15 апреля заявил действующий руководитель кабинета министров страны Кирил Петков, передает БТВ.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

По словам Петкова, представители власти воспользуются своим конституционным правом и оспорят соответствующее постановление.

Кирил Петков «Мы добьемся справедливости, и сделаем это со всем соблюдением буквы закона».

Напомним, лидер ГЕРБ был арестован 17 марта нынешнего года в Софии. Он подозревался в коррупции и нецелевом использовании европейских денег в свою бытность руководителем правительства Болгарии (2009 – 2013).

14 апреля Софийский окружной суд назвал это задержание «произволом правоохранителей» и обязал МВД выплатить Борисову материальный ущерб в сумме 300 левов ($165).