Оттава, 15 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Украина получит кредит в размере 13 млрд иен (около $103 млн) от правительства Японии и 500 млн канадских долларов (около $398 млн) от Канады, сообщает 15 апреля Reuters.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Отмечается, что деньги пойдут на финансирование первоочередных потребностей Украины.

Ранее правительство Канады внесло в парламент проект бюджета на 2022 год, в рамках которого предполагается финансировать покупку оружия и новые кредиты для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля министерство финансов Канады объявило о том, что Оттава планирует предоставить Киеву до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде кредита через Международный валютный фонд.

9 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Канады достигнет по итогам 2022 года $245 млн после решения Оттавы предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $100 млн.