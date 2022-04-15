Мариуполь, ДНР, , 20:18 — REGNUM Украинские боевики совершили неудачную попытку прорыва к «Азовстали». Информацию об этом подтвердила объединённая группировка войск РФ и ДНР.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает 15 апреля РИА Новости, примерно две сотни человек пытались сегодня прорваться к заводу по Итальянской улице в Мариуполе.

Их планы были сорваны российской стороной: колонне украинской военной техники не позволили дойти до «Азовстали».

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