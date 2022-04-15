Салехард, 15 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. На Ямале с начала 2022 года туристический поток вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

Yanao.ru Оленеводы

Ямал с начала 2022 года посетили 36 638 человек. Отмечается. что в ЯНАО есть 127 гостиниц, принимающих туристов. Основной турпоток — 60% — приходится на Салехард.

«Регион обладает уникальным туристическим потенциалом: это природа Полярного Урала, культура коренных народов Севера, условия для спортивных активностей. Авиаперелет от Москвы и Санкт-Петербурга до Салехарда занимает менее трёх часов», — отметили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на День оленевода в Салехард приехала семья из Сербии.