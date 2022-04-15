Уфа, 15 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Как сообщает в официальном Telegram-аккаунте ЦСКА, московскому клубу в завтрашнем матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Уфой» не смогут помочь три футболиста.

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По информации источника, в заявку «красно-синих» на игру не попали защитник Кирилл Набабкин, полузащитник Хесус Медина и нападающий Егор Ушаков. Ушаков и Медина получили повреждения в последнем матче с «Химками» (2:4), а Набабкин получил травму на тренировке.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина принял участие в семи матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним забитыми мячом в ворота «Рубина» и одной результативной передачей.

Медина выступает за ЦСКА с 17 января 2022 года после перехода из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.