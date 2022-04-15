Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Белый дом в ближайшее время примет решение о возможном визите американского дипломата в Киев. Об этом сообщил 15 апреля президент США Джо Байден, передаёт Reuters.

Команда Байдена (сс) The White House

«Мы обсуждаем это решение сейчас», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов перед отлетом в Северную Каролину.

В свою очередь неназванный источник сообщил агентству, что в Киев могут отправиться министр обороны Ллойд Остин или государственный секретарь Энтони Блинкен. При этом ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис, скорее всего, не поедут на Украину.

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