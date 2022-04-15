Уфа, , 20:06 — REGNUM Завтра, 16 апреля, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» «Уфа» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

На матч назначена бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи – Арам Петросян и Александр Богданов. Резервный арбитр – Иван Абросимов.

На данный момент ЦСКА с тринадцатью победами и 43-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа», набрав 21 очко, располагается на предпоследней пятнадцатой позиции в зоне вылета.

В последний раз ЦСКА и «Уфа» играли между собой 14 ноября 2021 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Остон Урунов (57’), Федор Чалов (61’, 90+1’) и Алан Дзагоев (69’ пенальти).