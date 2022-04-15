Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Свердловской области с 16 апреля резко похолодает. Об этом сообщают синоптики.

Скриншот TV Blooper Прогноз погоды

В Екатеринбурге после температуры воздуха выше +10 градусов столбик термометра опустится до +5, а по ночам будет достигать нулевых значений. Также вероятен снег с дождём.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько дней были сравнительно тёплыми для апреля. Температура воздуха поднималась до +15 и выше.