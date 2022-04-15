Вашингтон, 15 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал заверил сотрудников, что компания не является «заложником» предложения Илона Маска о выкупе социальной сети, сообщает 15 апреля Reuters со ссылкой на источники.

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Отвечая на вопросы сотрудников, Агравал призвал всех сохранять спокойствие и заявил, что именно сотрудники контролируют то, что происходит.

При этом он не дал конкретных ответов, заявив, что компания обдумывает предложение Маска и на данный момент не может предоставить больше информации.

Напомним, ранее Илон Маск предложил купить компанию Twitter за $43 млрд наличными.