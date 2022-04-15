София, , 19:59 — REGNUM Общенациональная забастовка работников дорожно-строительных компаний Болгарии состоится 20 апреля нынешнего года. Об этом 15 апреля со ссылкой на заявление отраслевого Совета профсоюза сообщает БНР.

Строитель © ИА REGNUM

Предполагается, что наиболее масштабные акции пройдут в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах страны. При этом организаторы мероприятия заявляют о намерении блокировать автомобильные трассы и другие объекты инфраструктуры.

Согласно официальной информации, активисты требуют погашения задолженности по зарплате и выполнения правительством обязательств по реализации новых проектов.

Ранее Народное собрание (парламент) Болгарии отклонил предложение о выделении 600 млн левов ($332 млн) на поддержку развития отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии назвали среднюю стоимость «пасхальной корзины»