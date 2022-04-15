Кострома, 15 апреля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Костромская областная дума обнародовала доходы депутатов за 2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Здание Костромской областной думы

Первое место в рейтинге состоятельных народных избранников себе вернул основатель торговой марки «Алмаз-Холдинг», гендиректор ОАО «Красносельский Ювелирпром» Флун Гумеров. Он задекларировал 192 млн рублей, увеличив доход на 117 млн рублей. Также он приобрёл земельный участок, две квартиры площадью 52 и 43 кв. метра. Всего в собственности у депутата имеется 4 жилых дома, столько же квартир и 32 тысячи кв. метров земли.

Крайне удачным минувший год стал для изобретателя и руководителя предприятия ФЭСТ Владимира Михайлова. За этот период он поднялся с четвёртой на вторую строчку рейтинга, нарастив свои капиталы до 170 млн рублей (+111 к 2020 году).

Положение Дмитрия Зафирова — зампреда комитета по экономике не изменилось. Его доход составил 122 млн рублей против 67,5 млн рублей в 2020 году. Прошлогодний лидер рейтинга — гендиректор ювелирного завода «Топаз» Максим Гутерман сократил доход на 27,6 млн — до 70,3 млн рублей.

На пятом месте остался гендиректор АО «Строймеханизация» Илья Яхонтов, заработавший в 2021 году 33,4 млн рублей (24,7 млн в 2020 году). За отчётный период Илья Альбертович лишился спортивного «Porsche» и отдал супруге кроссовер «Audi».

Благополучным в финансовом плане прошедший год был и для других депутатов. Так, руководитель компании по производству бетона «Бераз» Вадим Козырев, задекларировавший 437 тысяч рублей в 2020 году, увеличил свой доход в 24 раза — до 10,6 млн рублей. При этом, в собственности у депутата не появилось новых объектов. Супруга Козырева была ещё более успешна — за 2021 год она смогла заработать 13,7 млн рублей против 288 тысяч в 2020 году. Также в её собственности появилась квартира площадью 109 кв. метров, земельный участок на 1056 кв. метров и небольшое «нежилое помещение».

Доходы депутата Евгения Щепалова, прославившегося после обвинения замгубернатора Юрия Макова в коррупции, увеличились в 2 раза — народный избранник задекларировал 6,5 млн рублей. Руководитель дорожного предприятия ООО «Костромадорстрой» избавился от легковых авто «Toyota», «Mitsubishi Lancer», двух грузовиков, мотоцикла, асфальтоукладчика и снегохода. Из задекларированных транспортных средств при нём остался только легковой автомобиль УАЗ 3152. Также из его декларации исчезла доля в земельном участке на 1128 кв. метров и квартире на 175 кв. метров.

Самым необеспеченным в думе согласно сведениям, опубликованным в декларации, вновь стал депутат Сергей Галичев — бывший предприниматель, уполномоченный по защите прав бизнесменов, представляющий партию «Социальной защиты». Он заработал 365 тысяч рублей — в 4 раза больше, чем в 2020 году, но в пересчёте на 12 месяцев ниже средней зарплаты по региону. Немногим больше его — 492 тысячу рублей заработала Ольга Дробышева — журналист, генеральный директор ООО ТРК «Буй-ТВ».

Доход председателя Костромской областной думы Алексея Анохина за 2021 год составил 3,8 млн рублей — на 123 тысячи рублей меньше, чем в 2020 году. Для сравнения, депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников заработал 5,7 млн рублей — это средний уровень доходов большинства депутатов областной думы. Его заработок за 2020 год был выше — 9,2 млн рублей.