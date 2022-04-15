Москва, 15 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в первом мачте 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманьского

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи – Роман Усачев и Варанцо Петросян. Резервный арбитр – Владислав Безбородов.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Никола Моро, Себастьян Шиманьский, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Федор Смолов.

«Ахмат»: Виталий Гудиев, Дарко Тодорович, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Марат Быстров, Игорь Коновалов, Лечи Садулаев, Алексей Трошечкин, Евгений Харин, Артем Тимофеев, Сенин Себай.