Донецк, , 19:52 — REGNUM Подразделениями Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки ликвидировано 52 украинских нациста, сообщает 15 апреля Telegram-канал НМ ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме живой силы украинских вооруженных формирований, также уничтожены один танк, две бронемашины, зенитная установка.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, один танк, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2 и две бронированных машины. Захвачены одна БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства», — указано в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в ДНР рассказали, что с 8 по 14 апреля в республике погибли более 300 человек, включая и военных и мирных жителей.

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