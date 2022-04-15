Москва, , 19:51 — REGNUM Курс рубля по отношению к доллару и евро вырос на торгах в пятницу, 15 апреля, однако по итогам рабочей недели снизился после пяти недель роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 79,99 рубля, что на 90 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 85,35 рубля, опустившись на 1 рубль 65 копеек.

В целом же по итогам недели торгов биржевой курс доллара вырос на 3,92 рубля, курс евро — на 2,65 рубля.