Стокгольм, 15 апреля 2022, 20:21 — REGNUM Шведский музыкальный коллектив Swedish House Mafia выпустил свой новый альбом под названием Paradise Again. Премьера проекта состоялась 15 апреля на всех зарубежных стримингах.

Swedish House Mafia
Swedish House Mafia
NME

Пластинка включила в себя 17 композиций, выполненных преимущественно в звучании техно. В список гостей релиза вошли The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), A$AP Rocky (Раким Майерс), Ty Dolla Sign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) и многие другие исполнители.

Напомним, что Swedish House Mafia начали творческую деятельность в 2008 году. В 2012 году коллектив распался, однако в 2018 году продолжил своё существование.

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