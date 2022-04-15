Стокгольм, 15 апреля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Шведский музыкальный коллектив Swedish House Mafia выпустил свой новый альбом под названием Paradise Again. Премьера проекта состоялась 15 апреля на всех зарубежных стримингах.

NME Swedish House Mafia

Пластинка включила в себя 17 композиций, выполненных преимущественно в звучании техно. В список гостей релиза вошли The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), A$AP Rocky (Раким Майерс), Ty Dolla Sign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) и многие другие исполнители.

Напомним, что Swedish House Mafia начали творческую деятельность в 2008 году. В 2012 году коллектив распался, однако в 2018 году продолжил своё существование.