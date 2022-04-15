15 апреля 2022 | Время чтения 11 мин

Галина Смирнова, , 21:41 — REGNUM Продавать или покупать криптовалюты без прохождения идентификации будет невозможно. Это одна из норм доработанной российским Минфином версии законопроекта о майнинге и обращении цифровых активов, оказавшейся в распоряжении «Коммерсанта», чью подлинность изданию подтвердили два источника, близких к отрасли. Данная версия документа содержит подробную нормативную базу и, как отмечает издание, впервые детально затрагивает майнинг. Вводится понятие профессиональных и непрофессиональных приобретателей, а также обязательство тестирования.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

К участникам рынка предъявляется большое количество требований по идентификации, учету и сертифицированию. Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо. Организацией оборота виртуальных валют смогут заниматься оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн руб.), который будет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты «от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен» и оператор цифровой торговой платформы (не менее 100 млн руб.), который будет проводить организованные торги.

Для этих участников определены соответствующие требования, например, они должны будут войти в специализированный реестр, их деятельность будет лицензировать и контролировать уполномоченный орган, который определит российское правительство. Также им придется вести реестры владельцев цифровых валют и хранить ежедневно создаваемую резервную копию информации по торгам. На роль таких операторов могут претендовать только российские юрлица.

Иностранные криптобиржи для получения лицензии на осуществление деятельности в РФ должны создать хозяйственное общество. Продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета. О подозрительных операциях будет сообщаться Росфинмониторингу.

Биткоины Marko Ahtisaari

«Электронные кошелки цифровых валют» также подлежат обязательной сертификации. Майнингом смогут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) после включения в соответствующий реестр. Центры обработки данных (ЦОД) могут предоставляться в пользование для майнинга, если его собственником является российское юрлицо. Процедура налогообложения будет установлена отдельно.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что законопроект открывает новые возможности для майнеров, которые нуждаются в выходе из серой зоны, но инвесторов, наоборот, он может «загнать на черный рынок». Отмечают эксперты и то, что операции с криптовалютой вне объектов российской информационной инфраструктуры ряд требований законопроекта не коснется. Более того, россиянам не запрещается регистрироваться на иностранных биржах и пользоваться их услугами.

Вероятным кандидатом на приземление в России эксперты считают биржу Binance, если, конечно, работа в России ей не будет запрещена санкциями. Требования для операторов, по мнению экспертов, предполагают, что выполнить их под силу будет только крупнейшим кредитно-финансовым организациям. Ведение реестра майнеров эксперты считают для государства наиболее удобным и быстрым способом взять эту сферу под контроль. К тому же, говорят они, из-за дешевого электричества Россия привлекательная юрисдикция для майнинга, поэтому его легализация увеличит спрос на эту деятельность.

С другой стороны, есть мнение, что не все российские майнеры поспешат зарегистрироваться в реестре, но сама инициатива будет способствовать появлению новых крупных игроков на крипторынке и сделает возможным кратное увеличение инвестиций в отрасль. Есть также мнение и о том, что «разрешительный» проект Минфина ничем не отличается от «запретительного» проекта Центробанка — люди могут уйти либо на черный рынок, либо на западные биржи, или в DEX (децентрализованные биржи).

Не остались в стороне от обсуждения доработанного законопроекта и некоторые Telegram-каналы. Например, «Небрехня» пишет, что Минфин заменил в законопроекте о цифровых валютах всего одно словосочетание, но спровоцировал массу вопросов: в первоначальной версии документа предполагалось, что инвестировать в крипту без ограничений смогут квалифицированные инвесторы, теперь же речь идет о неких «профессиональных приобретателях цифровой валюты».

Минфин России Официальный сайт Правительства России

Раздавать статусы «профприобретателей» по новому законопроекту будут операторы цифровой торговой платформы или операторы обмена цифровой валюты в порядке, установленном правительством. Причем, исключительно физлицам, подчеркивает ТГ- канал, задаваясь также вопросом, как ЦБ или Минфин будут оценивать, насколько профессионально конкретный инвестор «прикупил себе эфир или Doge». «Непрофессионалы», пишет далее «Небрехня», смогут пройти тест и инвестировать до 600 тысяч рублей в крипту ежегодно или провалить экзамен и вкладывать до 50 тысяч. «Профи» же будут избавлены от этих ограничений. Уход от понятных и прозрачных процедур, указывает ТГ-канал, вызывает опасения, что крипта останется уделом избранных, а все остальные инвесторы продолжат существовать вне правового поля.

Тем временем на днях портал Investing в своем обзоре публиковал информацию о том, что криптобиржа Binance объявила о партнерстве с французским стартап-инкубатором Station F и инвестициях в размере 100 млн евро в рамках расширения присутствия в Европе. Участники инкубатора получат поддержку для развития своих идей, а также возможность сотрудничества с партнерами биржи.

А криптолендинговая платформа Nexo заявила о выпуске Nexo Card на базе платежной системы Mastercard для европейского рынка. Эмитентом карты выступит компания DiPocket (новое поколение приложений для цифровых социальных платежей). Как уточняло издание «Эксперт» со ссылкой на сообщение Nexo, криптовалютная карта Nexo Card позволяет пользователям тратить деньги, не продавая свои цифровые активы и не конвертируя их в налогооблагаемый фиат.

«Карта привязана к предоставленной Nexo кредитной линии, обеспеченной криптовалютой, которая начинается и остается на уровне 0% годовых. Это позволяет держателям карт использовать свои цифровые активы в качестве залога, а не продавать их. Кредитная линия является динамической и может использовать несколько активов в качестве залога, включая, помимо прочего, биткойны, Ethereum и Tether», — цитирует издание сообщение платформы Nexo, где также говорится, что при совершении покупок по карте пользователи смогут получать до 2% кешбэка в биткоинах или собственных токенах Nexo. Карта может быть выпущена как в физическом виде, так и в виртуальном, она совместима с сервисами Apple Pay и Google Pay.

На сайте Nexo сообщается, что компания является крупнейшим в мире кредитным учреждением в сфере цифровых финансов и в настоящее время управляет активами для пользователей в 200 юрисдикциях. Контактными данными компании, представленными на сайте, служит только адрес электронной почты. В открытом информационном пространстве можно найти информацию о том, что Nexo якобы зарегистрирована и базируется в Швейцарии. Об этом сообщает автор канала «Crypto SERJ» на «Яндекс. Дзене».

Также говорится о том, что благодаря данной платформе владельцы криптовалют при необходимости могут быстро получить фиатные деньги или стейблкоины под залог своих активов: заёмщики блокируют криптовалюту в качестве залогового обеспечения, в обмен на это они получают фиат, либо стейблкионы — средства моментально отправляются на банковскую карту или крипто кошелёк, если запрашиваются стейблкоины. В случае же волатильности рынка, лимит доступных кредитных средств, будет автоматически корректироваться в зависимости от изменения цен на базовый актив. Взятые кредиты, могут быть погашены криптовалютой, фиатными деньгами или токеном Nexo.

Напомним, что в своем годовом отчете за прошлый год Центробанк предупреждал о рисках в связи с вложениями в криптовалюты. Распространение криптовалют, указывает ЦБ РФ, создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты, увеличивает риски перетока сбережений из традиционной финансовой системы в нерегулируемый сегмент криптовалют, что грозит снижением финансовой устойчивости банков. По оценкам, которые приводит Банк России, в 2021 году рынок криптовалют рос во всем мире, а объем сделок российских граждан с криптой достигал 5 млрд долларов США в год. Рост рынка криптовалют, заключал ЦБ, во многом отражает формирование «пузыря».

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако далеко не все эксперты согласны с выводами российского Центробанка. Например, накануне доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев заявил ИА REGNUM, что называть рынок ведущих криптовалют «пузырем» или «финансовой пирамидой» в сложившихся условиях просто некорректно.

По его словам, признаками формирования пузыря в первую очередь считаются скорость изменения рыночной цены актива и прогресс в ее изменении: нетипично высокий рост или значительное снижение цены без соответствующих фундаментальных причин говорят о том, что на рынке, возможно, сформировался ценовой пузырь. Более того, как заметил Дорофеев, криптовалюты разрабатывались и для целей спасения от безрассудных действий монетарных властей в периоды резкого роста денежной массы и свою функцию в период 2020–2021 годов они, по его словам, «выполнили очень хорошо».

Примерно с 2021 года, отмечает доцент, экспоненциальный рост биткоина и других криптовалют прекратился: рынок торгуется в широком ценовом диапазоне — для биткоина он представляет собой пространство с нижней границей в 33 000 долларов за монету и верхней границей в 63 000 долларов за монету. Это, по словам Дорофеева, «произошло после того, как были исчерпаны все программы фискальных стимулов по борьбе с коронавирусом в разных странах». То есть с тех пор фундаментальная и рыночная стоимость биткоина успели значительно сократить разрыв, который между ними образовался после запуска фискальных стимулов в развитых странах мира.

Криптовалюта BTC Keychain

Если бы этот рынок находился в стадии пузыря и цена долго не соответствовала бы ценности, заключает экономист, то по большинству монет цены уже через полгода-год откатили бы обратно к допандемийным значениям, но этого не произошло.

Между тем на днях РБК в публикации «Криптозима уже наступила», сообщил, что биткоин подешевел на 40% с исторического максимума: 13 апреля биткоин торгуется по $41 тыс., тогда как в ноябре прошлого года криптовалюта установила исторический максимум на отметке в $69 тысяч. Криптозимой величают период, когда котировки криптовалют падают в течение длительного времени, что может сигнализировать о падении интереса к сфере цифровых активов. То, что миру предсказали наступление криптозимы еще в январе этого года сообщало издание «Лента. ру» со ссылкой на информацию аналитиков озвученной CNBC.

«Как сообщает CNBC, инвесторы начали оправляться от резкой распродажи активов, биткоин немного оправился после недавнего падения, но в будущем все может стать только хуже. На рынке ждут повторения ситуации 2017 и 2018 годов, когда биткоин резко падал на 80 процентов по сравнению с историческими максимумами», — говорилось в сообщении «Лента. ру».

В то же время на днях «Лента. ру» публиковало мнение соучредителя и управляющего той самой компании Nexo — Антони Тренчева о том, что в течении года биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. В интервью тому же каналу CNBC Тренчев заявил, что в краткосрочной перспективе будущее биткоина вызывает некоторые опасения в свете сворачивания беспрецедентной программы стимулирования экономики.

В этой ситуации, считает финансист, биткоин наравне с традиционными активами может столкнуться с оттоком инвесторов, которых отпугнет сокращение денежной массы и удорожание заемных средств на рынке. При этом слишком сильный обвал фондового рынка может спровоцировать Федеральную резервную систему (ФРС США) на возврат к смягчению денежно-кредитной политики и в таком случае биткоин вновь станет привлекательным для инвесторов.

Что же касается майнинга в России, то на этой неделе «Газета. ру» со ссылкой на полученную в пресс-службе Минэкономразвития информацию, сообщала, что ведомство подготовило предложения по регулированию криптовалют и направила его в Минфин. Речь идет о введении порогового значения использования электроэнергии для физлиц, занимающихся бытовым майнингом криптовалюты – установив для них соцнорму потребления. Но параметры лимита еще не установлены.

Также предлагается подключать майнинговые фермы к источникам энергии по сниженным тарифам ФСК (т. е. дешевле, чем у бизнеса). Целесообразным в ведомстве считают, как пишет издание, разрешить деятельность по майнингу криптовалют в регионах, имеющих устойчивый профицит генерации электроэнегрии: Иркутской, Мурманской, Новосибирской областях, Хабаровском и Красноярском краях, Хакасии. Предполагается, что это снизит риски недостаточного энергообеспечения жилья и других объектов соцсферы и промышленности. Отметим, что данная информация не была растиражирована традиционными российскими СМИ.

Напомним, что зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин публиковал в своем Telegram-канале информацию о том, что Минэнерго поддержало идею легализации майнинговой деятельности в стране, но видит определенные риски — это нарушения качественного и бесперебойного электроснабжения при массовом майнинге в жилых секторах в силу не рассчитанных на резкий и высокий рост нагрузки на сети с уже заложенными при проектировании мощностями. Вместе с тем, по информации Горелкина, ведомство предлагает нивелировать эти риски за счет присвоения майнингу статуса коммерческой деятельности и, следовательно, созданием соответствующей модели налогообложения.