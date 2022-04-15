Сан-Франциско, США, 15 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Twitter утвердила ограничение срока действия для прав акционеров, чтобы защититься от предпринимателя Илона Маска, предложившего поглотить компанию за $43 млрд наличными, сообщает 15 апреля Reuters.

Rutwitter.com Twitter

Мера под названием Rights Plan призвана снизит вероятность того, что какая-либо организация, лицо или группа лиц получит контроль над Twitter путем накопления акций на открытом рынке без выплаты всем акционерам соответствующей премии или без предоставления совету директоров достаточного времени для принятия мер, отвечающих наилучшим интересам акционеров.

Агентство в своей публикации сравнило данное решение руководства Twitter с принятием «ядовитой пилюли».

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил выкупить социальную сеть Twitter и сделать ее частной. По мнению Маска, одна из крупнейших соцсетей США нуждается в преобразовании.