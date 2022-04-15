15 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты The Washington Post о том, что Москва якобы предупредила Вашингтон о непредсказуемых последствиях милитаризации Украины.

Анна Царькова, , 20:08 — REGNUM Москва якобы предупредила Вашингтон о непредсказуемых последствиях милитаризации Украины. Об этом, как сообщает газета The Washington Post, говорится в ноте, направленной американской стороне.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует газета документ.

Так, по информации источника, российская сторона отреагировала на заявление руководства США о выделении Украине военной помощи ещё на $800 млн.

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Сообщение The Washington Post обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Некоторые участники обсуждения заметили, что о данной ноте стало известно одновременно с требованием МИД КНР к США прекратить официальные контакты с Тайванем. Иные также усомнились в том, что США послушают Россию, — Штаты могут продолжить вооружать Украину, не афишируя это. Были и те, кто считает, что России стоит полностью прекратить торговлю с США.

«Китай и РФ плотно взяли за горло курицу», — отреагировал «МК».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байдена просить бесполезно, он невменяемый…» — добавил Alexman_Anapa.

«А Байден ничего в США и не решает. Это не к нему посыл», — ответил ему (Alexman_Anapa) Евгений З.

«Ну серьезно, что ли? Полтора месяца идёт эта помощь, и до сих пор почему-то функционирует украинская железная дорога. Как так?» — задался вопросом Fidel Castro Ruz.

«Да достаточно перестать поставлять нефть и газ», — отметила Polina L.

«Как это похоже на нас, русских! 101-е китайское предупреждение», — смеется Женя К.

«Да давайте ядерную программу с Кубой. Чего уж мелочиться? Финны — в НАТО. Куба — с Россией», — отреагировал один из комментирующих.

«Есть «последнее китайское предупреждение», теперь появилось «русское очередное», такое же убедительное…» — написал Алексей И.

«Мне показалось, или США это место, где принимаются решения?» — с сарказмом интересуется А. Е.

«Верить Вашингтону — себя не уважать. А так-то ВВП (Владимир Путин — О. П.) это ещё 24 февраля утречком сказал», — прокомментировала новость Toma.

«И Китай целое утро интересные заявления делает», — задумалась Анна.

«Это первое предупреждение, потом второе и, наконец, «последнее китайское». Вот оно будет последним уже для многих…» — отметил Игорь В.

«Не думаю, что США послушают, но будут скрывать более тщательно свои поставки — в прессе не трубить, но делать всё ровно то же», — пишет Umbrella corporation.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ой, не напрасно такая синхронность с Китаем», — с сарказмом добавил Дима.

«Странно, конечно, — США пытается «остановить войну на Украине», поставляя всё больше вооружения. Это как тушить костёр керосином примерно. Такие: «Мы за мир! Нате вам побольше пушек!» — отреагировал Shade.

«А может, наши и не говорили ничего. Американские СМИ = украинские СМИ. Сами придумали, сами победят…» — предположил Igoreha5555.

«Опять намечается «Карибский кризис»?» — спросил Il vento del cambiamento.

«Полный запрет на торговлю с США нужно. Пусть… [обалдеют] без нефти и газа. И запрет поставок всем, кто попытается перепродавать им», — подытожил Gyv.