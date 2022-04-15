Калуга, 15 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил сегодня, 15 апреля, Калугу. Вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и директором Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Натальей Абакумовой он возложил цветы к могиле К. Э. Циолковского.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и губернатора Калужской обоасти Владислава Шапши в Калуге 15.04.2022

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на рабочей встрече губернатора и главы госкорпорации речь шла о развитии сотрудничества между регионом и Роскосмосом.

Владислав Шапша подчеркнул, что предприятия Калужской области сейчас развивают давнее сотрудничество с Роскосмосом, напомнив, что орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» на 10% веса состоял из продукции нашего региона. «Предприятия, которые работают в тесной кооперации с Роскосмосом, в Обнинске, Сосенском, Калуге продолжают делать оборудование для современных космических исследований», — сказал он. Губернатор выразил надежду, что взаимодействие расширится и в социальной сфере. Владислав Шапша обратился к Дмитрию Рогозину с просьбой установить сотрудничество между Роскосмосом и общеобразовательной школой, которая будет построена в калужском микрорайоне Байконур совместно с ВЭБ. РФ. Идея главы региона заключается в том, чтобы специфика школы была связана с космической темой.

Дмитрий Рогозин охотно поддержал инициативу, заверив, что соответствующие образовательные материалы по космонавтике и астрономии будут переданы новой школе. В этот же день Дмитрий Рогозин и Владислав Шапша приняли участие в проведении Дня Роскосмоса в рамках III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский».