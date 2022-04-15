Москва, 15 апреля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Украинское руководство может быть привлечено к ответственности за военное нападение, которое планировалось заранее с привлечением иностранных сил и средств, сообщили 15 апреля в пресс-службе СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защитник Владимир Зеленский

После того, как в одном из британских СМИ вышло интервью украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что Киев заранее готовился к войне с Россией, вёл борьбу с оппозицией, закупал оружие, председатель СКР Александр Бастрыкин «поручил изучить данные», касающиеся этого высказывания.

«При подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны», – сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало, украинский лидер в интервью ВВС признался, комментируя специальную военную операцию ВС РФ на Украине, что Киев начал «войну ещё раньше».