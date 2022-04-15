Москва, , 20:18 — REGNUM Российская певица Ольга Кормухина поделилась информацией о судьбе телешоу «Вечерний Ургант». Об этом пишет портал «Культуромания» 15 апреля.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«На первом канале решили судьбу «Вечернего Урганта». Телеведущего не обнадежили, его шоу «Вечерний Ургант» транслироваться не будет. По крайней мере пока», — заявила Кормухина. Однако пока что руководство Первого канала официальных заявлений касательно будущего популярной программы не делало.

Ранее стало известно о том, что «Вечерний Ургант» вернётся в телеэфир сразу после окончания спецоперации на Украине. Последний выпуск телешоу транслировался 21 февраля 2022 года.

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