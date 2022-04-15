Москва, 15 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Российская певица Ольга Кормухина поделилась информацией о судьбе телешоу «Вечерний Ургант». Об этом пишет портал «Культуромания» 15 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«На первом канале решили судьбу «Вечернего Урганта». Телеведущего не обнадежили, его шоу «Вечерний Ургант» транслироваться не будет. По крайней мере пока», — заявила Кормухина. Однако пока что руководство Первого канала официальных заявлений касательно будущего популярной программы не делало.

Ранее стало известно о том, что «Вечерний Ургант» вернётся в телеэфир сразу после окончания спецоперации на Украине. Последний выпуск телешоу транслировался 21 февраля 2022 года.