Приштина, Сербия, 15 апреля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 15 апреля совместно с главой полиции Косово Самедином Мехмети провел внеочередную пресс-конференцию, посвящённую сообщениям от участившихся случаях нападения на полицейских на севере Косово.

02.мвд.рф Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние три дня было зафиксировано четыре таких случая, причем нападавшие использовали огнестрельное оружие.

В первый раз нападавшие прокололи колеса полицейского автомобиля, во второй бросали в полицейского камни, в третий – выпустили 30 патронов пятью очередями из автомата, в четвертый были использованы ручные гранаты и автомат Калашникова. О летальных исходах не сообщается.

По словам Свечли, власти Косово активно стремятся установить порядок по всей территории края, что вызывает недовольство Белграда, традиционно контролирующего север Косово через параллельные властные структуры. Министр обвинил Сербию в непосредственной подготовке нападений, не предъявив конкретных доказательств.