Тирана, 15 апреля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1045 человек выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 56 пациентов. Об этом сообщило вечером 15 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 429 случаев заражения коронавирусом, 270 566 человек излечились, скончались 3494 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся девять пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 368 активных случаев заболевания, 21 из которых приходится на Тирану. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.