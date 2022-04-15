Ханты-Мансийск, , 19:25 — REGNUM В посёлке городского типа Талинка (ХМАО) 20 муниципальных служащих наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах за 2021 год недостоверных и неполных сведений.

Нарушения связаны. в основном, с неправильным заполнением справок, не указаны все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражаются сведения об открытых банковских счетах.

По представлению прокуратуры 20 чиновников-нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.