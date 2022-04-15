Бухарест, 15 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Внук короля Румынии Михая I Николае Мэдфорд-Миллс сообщил, что 15 апреля его супруга Алина-Мария родила сына. Об этом пишет бухарестская газета Jurnalul.

Румынский король Михай I

Роды успешно прошли в элитной бухарестской клинике Полизу. Мать и малыш чувствуют себя хорошо. По словам отца, мальчика назвали в честь прадеда – Михаем.

Михай I (1921 – 2016) являлся королем Румынии с 1927 по 1930 гг. , и повторно – в 1940–1947 гг. Во время своего правления он вывел страну из гитлеровской коалиции. В 1947 году он отрекся от престола и эмигрировал в Швейцарию.