Москва, , 19:21 — REGNUM Украинская власть совершила преступление против человечества, за которое ей придется понести наказание, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так он отреагировал на то, что президент Украины Владимир Зеленский признал: Украина готовилась к войне и рассказал, что для этого завозилось оружие и предпринимались попытки вступить в НАТО.

«Но до начала специальной военной операции он говорил ровно об обратном, обманывая своих граждан, нас, весь мир», — припомнил Володин в телеграм-канале.

Задумайтесь, что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию, где бы сегодня велись боевые действия, какими бы тогда были разрушения, жертвы, рассуждает Володин.

«Ответ очевиден. Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было предотвращено. Важно завершить начатое», — констатировал спикер Госдумы.

Он считает важным добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках, обеспечить безопасность граждан Российской Федерации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский, говоря о спецоперации России, заявил, что Украина «начала эту войну еще раньше», Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

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