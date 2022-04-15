Москва, , 19:22 — REGNUM Молдавское руководство своими русофобскими действиями, в том числе запретом георгиевской ленты, демонстрирует отступление от здравого смысла и желание испортить отношения с Россией, говорится в опубликованном 15 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Комментируя запрет в Молдавии георгиевской ленты, которую законодатели этой республики причислили к «атрибутам и символам военной агрессии», Захарова напомнила и о ряде неоднозначных публичных заявлений властей страны Дне Победы и событиях на Украине.

Учитывая то, что под новые законодательные ограничения в Молдавии в итоге «попадут советские фильмы о Великой Отечественной войне и георгиевская лента – исторический символ для всех, кто чтит память о Великой Победе», Захарова заявила:

«В Молдавии и России хорошо помнят предвыборные обещания президента Майи Санду сохранить право отмечать 9 Мая».

Российский дипломат напомнила, что во время Великой Отечественной войны погибли 650 тысяч жителей Молдавии, 400 тысяч воевали в рядах Красной Армии, а 250 тысяч молдавских солдат, офицеров и партизан награждены советскими орденами и медалями.

Также Захарова напомнила о поправках в кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, принятых 7 апреля в Молдавии и запрещающих трансляцию программ и фильмов, которые произведены в том числе и в РФ. Есть к Молдавии много других вопросов, в том числе касающихся «нейтрального статуса» этой страны, ограничениях для СМИ РФ.

Мария Захарова «Всё это, безусловно, влияет на ситуацию в Молдавии и общую атмосферу российско-молдавских отношений. Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией».

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