Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Американский рэпер Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) поделился видео на сингл Serial Killers. Об этом 15 апреля пишет издание Complex.

Gucci Mane Кадр из клипа Serial Killers

В минималистичном ролике музыкант хвастается многочисленными ювелирными украшениями и обращается с угрозами к своим недоброжелателям. К слову, Serial Killers стал уже вторым клипом Gucci Mane, представленным в апреле 2022 года.

Напомним, что 18 июня 2021 года Gucci Mane выпустил свой новый альбом Ice Daddy. Пластинка стала 15-м полноформатным проектом артиста.

Читайте ранее в этом сюжете: Night Lovell выпустил первый трек в 2022 году