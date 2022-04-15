Архангельск, 15 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Сенатор от Архангельской области Виктор Новожилов в 2021 году заработал 5,7 млн рублей. Доход его супруги оказался почти вдвое больше — 9,8 млн рублей.

Чиновник

Согласно декларации, в собственности политика находится земельный участок площадью 1200 кв. метров, а также три квартиры площадью 75,20 кв метров, 88,60 кв метров и 145,50 кв метров.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородский сенатор Савченко за год заработал 15 млн рублей.