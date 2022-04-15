Милан, Италия, , 19:05 — REGNUM 26-летний форвард «Ливерпуля» и сборной Бельгии по футболу Дивок Ориги согласовал с «Миланом» четырехлетний контракт, по которому будет получать 3,5 миллиона евро за сезон. Об этом 15 апреля сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Ранее сообщалось, что в подписании Ориги были также заинтересованы «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Байер-04», однако бельгиец отклонил все контрактные предложения.

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в пятнадцати матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 29 июля 2014 года после перехода из «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.