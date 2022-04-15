Мариуполь, ДНР, , 19:00 — REGNUM Мариуполь будет не только восстановлен полностью, но и станет лучше, чем был до начала боёв за его освобождение, сказал 15 апреля глава ДНР Денис Пушилин на встрече с жителями Мариуполя.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

Чтобы достичь этого, отметил Пушилин, надо включаться в работу.

«Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в ряде районов Мариуполя продолжается зачистка от групп украинских нацистов.

Напомним, весной 2014 года в Мариуполе проживало 450 тыс. человек и он был вторым по размеру городом ДНР после Донецка.

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