Алма-Ата, Казахстан, 15 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Арестованный в Казахстане за «излишнюю любовь к России» Ермек Тайчибеков призвал к поддержке спецоперации России на Украине, но этот призыв был просто отклонен судьей. Об этом заявил 15 апреля ИА REGNUM адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Отказ Тайчибекову в амнистии по статье о распространении заведомо ложных сведений уже получен, хотя постановления суда пока нет. Не знаю, на каком основании дан отказ»,— заявил адвокат.

Нурпеисов затруднился ответить на вопрос корреспондента ИА REGNUM, может ли отказ амнистировать Тайчибекова быть связан с его давним намерением участвовать в качестве кандидата на выборах президента Казахстана.

Напомним, второе уголовное дело русофила, общественного деятеля Ермека Тайчибекова о распространении заведомо ложной информации полностью подпадало под объявленную в Казахстане амнистию.