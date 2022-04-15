Берлин, 15 апреля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Немецкое информационное агентство Spiegel 15 апреля сообщило о том, что премьер-министр Албании Эди Рама был задержан федеральной полицией Германии за отказ надеть маску в салоне самолета Lufthansa во Франкфурте.

Vlada.mk Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года

По версии немецких журналистов, албанский политик спровоцировал скандал на борту самолета и отказался выполнить требования пилота.

Der Spiegel «По словам пассажиров самолета, глава албанского правительства сопротивлялся предписанию о ношении медицинской маски настолько ожесточенно, что экипажу самолета, который собирался вылететь из Франкфурта в Детройта, пришлось вызвать на помощь капитана».

В офисе Рамы заявили, что инцидент был отчасти спровоцирован некорректным поведением одного из членов экипажа.