Курск, 15 апреля 2022, 18:53 — REGNUM В Курской области уровень террористической опасности не повышался до «красного» и не объявлялась эвакуация, сообщил 15 апреля губернатор Роман Старовойт. Жители региона получают ложную информацию по телефону.
«Вандализм»
Курский губернатор опроверг слухи об эвакуации
«Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!
Честно говоря, за последние дни накопилась усталость, но я всегда остаюсь с вами на связи в режиме 24/7. Встречаемся завтра на субботнике!» — написал губернатор в своём телеграм-канале.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.