Курск, , 18:53 — REGNUM В Курской области уровень террористической опасности не повышался до «красного» и не объявлялась эвакуация, сообщил 15 апреля губернатор Роман Старовойт. Жители региона получают ложную информацию по телефону.

«Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!

Честно говоря, за последние дни накопилась усталость, но я всегда остаюсь с вами на связи в режиме 24/7. Встречаемся завтра на субботнике!» — написал губернатор в своём телеграм-канале.