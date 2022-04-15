Сибиу, Румыния, , 18:52 — REGNUM В здании общежития Академии сухопутных войск в Сибиу (Центральная Румыния) обнаружена крупная партия наркотических веществ. Об этом 15 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Свертки с порошкообразным веществом 40.мвд.рф

Согласно официальной информации, наркотики были найдены в ходе дежурной проверки комнат кампуса.

Под подозрение в хранении запрещенных препаратов попал курсант, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. В настоящее время он задержан, наркотики конфискованы.

Данные о количестве изъятых средств держатся в тайне. Тем не менее, их общая стоимость на черном рынке может составить несколько тысяч долларов.

Расследование этого происшествия проводит Управление по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков Румынии (DIICOT).

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