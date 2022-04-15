Калуга, 15 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сегодня, 15 апреля, в рамках рабочей поездки в Калугу принял участие в работе III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Этот день заявлен организаторами как День Роскосмоса.

Пресс-служба правительства Калужской облачти Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин принял участие в работе III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге

Вместе с губернатором Владиславом Шапшой, председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым, президентом и инициатором фестиваля Игорем Угольниковым и директором Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Натальей Абакумовой Дмитрий Рогозин побывал на презентации совместного проекта Роскосмоса и Первого канала «Вызов» — первого фильма в истории кинематографа, снятого в космосе. По замыслу его создателей, он станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

Обращаясь к участникам встречи, Владислав Шапша отметил: «Мы много проектов реализуем совместно с ГК «Роскосмос» — в экономике, науке и технике, образовании. Сегодня в эти деловые отношения входит и сфера культуры. Спасибо вам за поддержку кинофестиваля «Циолковский». Мы верим и точно знаем, что сложные времена проходят. У космонавтики и у космоса российского великое будущее».

Дмитрий Рогозин в свою очередь сказал, что космос покоряют, прежде всего, люди, а не техника. «У нас был период в развитии страны, когда-то, что было важным для России, вдруг ушло на второй план, — заявил он. — Стали появляться странные заявления, что пилотируемые полеты в космос становятся рутиной. Пуски ракет перестали показывать. Люди, которые связаны с космонавтикой, почувствовали себя не интересными и не нужными. Это привело к серьезным последствиям. Я видел задачу свою и нашей команды в том, чтобы вернуть интерес к космонавтике. Я отвечаю вместе со своими коллегами за жизнь и безопасность наших космонавтов. Те, кто считает, что это все на автомате, очень просто – эти люди ничего не понимают. До сих пор полет в космос – колоссальное напряжение всех сил, возможностей, интеллекта десятков тысяч людей». По словам главы Роскосмоса, возродившийся интерес к космонавтике серьезно повлиял на качество труда и надежность ракетно-космической техники. На протяжении трех лет не было ни одной аварии, 82 подряд успешных пуска».

В ходе мероприятия Дмитрий Рогозин вручил специальный приз Роскосмоса совместному фильму ТАСС и телеканала «Звезда» «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (режиссер — ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина, продюсер — руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС Екатерина Титова), а также награды журналистам.

Пресс-служба правительства Калужской облачти Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин принял участие в работе III международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге

В большом атриуме нового здания музея состоялась презентация новой коллекции одежды ГК Роскосмос – «Космомерч». Это партнерский проект российского дизайнерского бренда по производству одежды и аксессуаров DNK и Роскосмоса.