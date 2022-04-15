Лондон, 15 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 30-летний центральный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо хочет получать по контракту с туринским «Ювентусом» 7 миллионов евро за сезон.

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В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в восьми матчах Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Английской Премьер-лиги на счету итальянца 8 (6+2) очков по системе гол+пас в 24-х турах.

Текущее соглашение Жоржиньо с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения следующего сезона футболист может покинуть лондонский клуб на правах свободного агента.

«Челси» выкупил Жоржиньо у «Наполи» 14 июля 2018 года за 57 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Италии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.