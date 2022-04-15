Вашингтон, 15 апреля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. После избрания президентом США Джо Байдена в Белом доме провели обряд изгнания «духа Трампа», сообщает 15 апреля журнал Vanity Fair со ссылкой на родную сестру нынешнего американского президента Валери Байден Оуэнс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В своих мемуарах она написала, что провела в Белом доме обряд экзорцизма, изгоняя «злой дух» Дональда Трампа.

Она уточнила, что из здания вынесли все вещи, к которым притрагивался Трамп, включая портрет XIX века, на котором изображен бывший президент США Эндрю Джексон.

По словам Валери Байден Оуэнс, ей не удалось справиться только со старинным рабочим столом.

Кроме того, она заявила, что считает Дональда Трампа одним из воплощений сатаны