Курган, 15 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Кургане ищут вандалов, изуродовавших городскую набережную. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Набережная реки Тобол в Кургане

На участке набережной от ул. Володарского до ул. Ленина неизвестные повредили осветительные гирлянды на деревьях и испортили семь тротуарных светодиодных светильников. Три из них украдены, а четыре разбиты.

«Если вам, что-либо известно о людях, совершивших столь гнусный поступок, сообщите в правоохранительные органы. Вандалы должны быть наказаны. Не дадим в обиду наш город!», — обращается к курганцам горадминистрация.

Отмечается. что за три последних года в Кургане создано 52 объекта благоустройства. Это скверы, парки, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Проведена комплексная реконструкция центрального парка культуры и отдыха и городского сада, обновлён детский парк, городской пляж. Построено и реконструировано почти пять километров набережной реки Тобол, которая сразу стала местом притяжения и для горожан и для гостей города.