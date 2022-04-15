Курск, , 18:31 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Курскую область, отчитались о доходах за 2021 год, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Ольга Германова («Единая Россия») в 2021 году заработала 6 млн 24 тыс. 732 рубля, её супруг – 798 795 рублей (в 2020 году – 5,9 млн и 8,7 млн рублей). В собственности у депутата находятся два земельных участка (индивидуальная и долевая собственность), жилой дом с хозяйственными постройками и доля квартиры, у её супруга — доля квартиры и автомобиль KIA UM (Sorento). В пользовании у депутата находится квартира, у её супруга — земельный участок, жилой дом и квартира.

Иван Солодовников (ЕР) за год заработал 15 млн 349 тыс. 978 рублей. У него нет недвижимости и автомобилей, у депутата и двух его детей в безвозмездном пользовании находится по квартире.

Екатерина Харченко (ЕР) задекларировала доход в 4 млн 427 тыс. 425 рублей, её супруг – 665 тысяч 94 рубля. В собственности у депутата и её супруга находится земельный участок для подсобного хозяйства, в пользовании – две квартиры и жилой дом. Екатерине Харченко принадлежит автомобиль Toyota Camry.

Николай Иванов (КПРФ, Брянская, Курская, Орловская, Смоленская области) за 2021 год заработал 6 млн 10 тыс. 561 рубль, его супруга – 229 тыс. 891 рубль (в 2020 – 5,8 млн и 207,3 тыс. рублей). В собственности у депутата — земельный участок, жилой дом и автомобиль Кiа Pikanto, у его супруги — два земельных участка, квартира, садовый дом, магазин и автомобиль Mazda СХ-5. В пользовании у Иванова находится одна квартира, у его супруги — участок земли, жилой дом и квартира.