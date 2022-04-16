Александр Погожев, Екатерина Булатова, 16 апреля 2022, 14:20 — REGNUM Предприятия Ставрополья, давно взявшие курс на импортозамещение, уверены, что смогут обеспечить население продовольствием. Так, СПК-колхоз «Полярная Звезда» — одно из динамично развивающихся предприятий агропромышленного сектора Ставропольского края. Люди работают на предприятии на постоянной основе, около 35 человек ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания принимала участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.
На предприятии сделали ставку на голштинскую породу — одну из самых известных в мире пород коров, которая отличается максимальными показателями удоев. В среднем за год одна корова дает 7300 килограммов молока. Первую партию 350 телок голштинской породы завезли из Тулы, Смоленска, Московской области. Теперь животноводческий комплекс «Полярная звезда» вмещает 1200 коров голштинской породы. Из них 473 головы дойного стада.
В 2020 году на предприятии был реализован проект «Модернизация молочно-товарной фермы на 600 голов», приобретено ещё 334 головы нетелей голштинской породы, создано 32 рабочих места.
В 2021 году на фуражную корову приходился надой 9300 литров, общий надой по колхозу составил 4200 тонн. В 2022 году предполагается довести надой на фуражную корову до 10 500 литров и поголовье дойного скота — до 490-500 коров.
«Благодаря программе, которая реализовывалась в Ставропольском крае, нам за покупку нетелей вернули около 40% затрат», — говорит руководитель предприятия Юрий Аверин.
Молоко сдается на «Казьминский молочный комбинат», так как все хозяйства Кочубеевского района являются учредителями комбината. Сырое молоко только высшего сорта отправляется на переработку.
Ежедневный контроль осуществляется на всех этапах технологической цепочки — от обработки земли, кормопроизводства и кормления до процесса получения, хранения и сдачи молока на молкомбинат. Особый контроль качества осуществляется в процессе производства молочной продукции на самом комбинате. Современная лаборатория отслеживает состав круглосуточно.
«Мы внедрили на предприятии поточно-цеховую технологию производства, при которой разделили молочно-товарную ферму на сектор производства молока, состоящий из трёх корпусов для размещения дойного стада и доильно-молочного блока, и сектор кормопроизводства, включающий в себя траншеи для хранения силоса и сенажа, склад концентрированных кормов и кормовых добавок», — отметил председатель СПК-колхоз «Полярная звезда» Кочубеевского округа Юрий Аверин.
К началу апреля производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края составило 76,7 тыс. тонн, что на 11,3% выше уровня 2021 года. Существенный вклад внес завод «Полярная звезда», выпустивший 26,4 тыс. тонн молока, что почти на треть выше показателя 2021 года.