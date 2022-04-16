16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 14:20 — REGNUM Предприятия Ставрополья, давно взявшие курс на импортозамещение, уверены, что смогут обеспечить население продовольствием. Так, СПК-колхоз «Полярная Звезда» — одно из динамично развивающихся предприятий агропромышленного сектора Ставропольского края. Люди работают на предприятии на постоянной основе, около 35 человек ежедневно трудятся в дыму и поте лица. Чтобы сохранить рабочие места и расширить штат, компания принимала участие во всех государственных программах по поддержке и развитию предпринимательства.

Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский Александр Погожев © ИА REGNUM

Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии сделали ставку на голштинскую породу — одну из самых известных в мире пород коров, которая отличается максимальными показателями удоев. В среднем за год одна корова дает 7300 килограммов молока. Первую партию 350 телок голштинской породы завезли из Тулы, Смоленска, Московской области. Теперь животноводческий комплекс «Полярная звезда» вмещает 1200 коров голштинской породы. Из них 473 головы дойного стада.

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Корова голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2020 году на предприятии был реализован проект «Модернизация молочно-товарной фермы на 600 голов», приобретено ещё 334 головы нетелей голштинской породы, создано 32 рабочих места.

Работники молочно-товарной фермы Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники молочно-товарной фермы Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2021 году на фуражную корову приходился надой 9300 литров, общий надой по колхозу составил 4200 тонн. В 2022 году предполагается довести надой на фуражную корову до 10 500 литров и поголовье дойного скота — до 490-500 коров.

«Благодаря программе, которая реализовывалась в Ставропольском крае, нам за покупку нетелей вернули около 40% затрат», — говорит руководитель предприятия Юрий Аверин.

Юрий Иванович Аверин, председатель СПК-колхоза «Полярная звезда» Александр Погожев © ИА REGNUM

Молоко сдается на «Казьминский молочный комбинат», так как все хозяйства Кочубеевского района являются учредителями комбината. Сырое молоко только высшего сорта отправляется на переработку.

Ежедневный контроль осуществляется на всех этапах технологической цепочки — от обработки земли, кормопроизводства и кормления до процесса получения, хранения и сдачи молока на молкомбинат. Особый контроль качества осуществляется в процессе производства молочной продукции на самом комбинате. Современная лаборатория отслеживает состав круглосуточно.

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Кошачий сон на соломе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник убирает в коровнике Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник молочно-товарной фермы Александр Погожев © ИА REGNUM

Коровы голштинской породы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы внедрили на предприятии поточно-цеховую технологию производства, при которой разделили молочно-товарную ферму на сектор производства молока, состоящий из трёх корпусов для размещения дойного стада и доильно-молочного блока, и сектор кормопроизводства, включающий в себя траншеи для хранения силоса и сенажа, склад концентрированных кормов и кормовых добавок», — отметил председатель СПК-колхоз «Полярная звезда» Кочубеевского округа Юрий Аверин.

Сельхозтехника на территории фермы Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодняк на ферме Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодняк на ферме Александр Погожев © ИА REGNUM

Отходы соломы собираются для переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

К началу апреля производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края составило 76,7 тыс. тонн, что на 11,3% выше уровня 2021 года. Существенный вклад внес завод «Полярная звезда», выпустивший 26,4 тыс. тонн молока, что почти на треть выше показателя 2021 года.

Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский Александр Погожев © ИА REGNUM

Молочно-товарная ферма в Кочубеевском районе, хутор Мищенский Александр Погожев © ИА REGNUM