Оттава, 15 апреля 2022, 20:15 — REGNUM Канадский рэпер Night Lovell (Шерман Пол) опубликовал новую композицию под названием Mr. Make Her Dance. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 15 апреля.
Опубликованная песня выполнена в мрачном стиле, присущем всему творчеству артиста, и наполнена различными отсылками к его жизни. Примечательно, что Mr. Make Her Dance стала первой представленной работой Night Lovell после релиза альбома Just Say You Don’t Care в 2021 году.
Напомним, что премьера пластинки Just Say You Don’t Care состоялась 7 мая 2022 года. Проект включил в себя 17 песен и стал четвёртым полноформатным релизом Night Lovell.
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