Оттава, 15 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Канадский рэпер Night Lovell (Шерман Пол) опубликовал новую композицию под названием Mr. Make Her Dance. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 15 апреля.

Скриншот из клипа Alone Night Lovell

Опубликованная песня выполнена в мрачном стиле, присущем всему творчеству артиста, и наполнена различными отсылками к его жизни. Примечательно, что Mr. Make Her Dance стала первой представленной работой Night Lovell после релиза альбома Just Say You Don’t Care в 2021 году.

Напомним, что премьера пластинки Just Say You Don’t Care состоялась 7 мая 2022 года. Проект включил в себя 17 песен и стал четвёртым полноформатным релизом Night Lovell.