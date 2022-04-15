Барселона, Испания, 15 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. 15 апреля пресс-служба каталонской «Барселоны» заявила, что 19-летний центральный полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании Педри пропустит остаток сезона из-за разрыва бицепса бедра левой ноги.

«Барселона»

Траму Педри получил вчера, 14 апреля, в первом тайме ответного матча четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Айнтрахтом» (2:3).

В текущем сезоне Педри принял участие в двадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Педри выступает за «Барселону» с 2 сентября 2019 года после перехода из «Лас-Пальмаса» за 17,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 19-летнего испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.