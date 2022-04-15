Москва, 15 апреля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В 2021 году годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрея Кутепова оказался в 2,25 раза меньше, чем годовой доход его супруги. Такие данные отражены в сведениях о доходах, расходах и имуществе сенатора.

Council.gov.ru Андрей Кутепов

Так, если сам Андрей Кутепов в 2021 году заработал 5 млн 763 тыс. 306 рублей, то доход его супруги составил 12 млн 988 тыс. 482 рубля.

Разница ощущается не только в показателе доходов, но и в перечне имущества четы. Сенатору на праве собственности принадлежит квартира площадью 44 кв. м. Ещё одна квартира площадью в 51 кв. м находится в пользовании. Также Кутепов владеет престижной иномаркой, а именно ему принадлежит автомобиль Mercedes Benz 320.

У жены политика в собственности находится больше недвижимости. Среди них дача, площадь которой 430 кв. м, хозяйственный корпус (236,3 кв. м). В пользовании супруги Кутепова находится большой дачный участок. Его площадь составляет 13 702 кв. м. А в качестве транспортного средства в собственности жены сенатора находится внедорожник Land Rover Range Rover.

Отметим, что частью объектов пользуются оба супруга. Это переданные в пользование служебная дача (115 кв. м) и квартира (127,6 кв. м).

Все перечисленные объекты находятся на территории Российской Федерации.