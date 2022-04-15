Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил об отсутствии причин для беспокойства по поводу расширения НАТО, высказав мнение, что экспансия оборонительного альянса поспособствует стабильности в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на.

«Не будем говорить о конкретных странах, но могу сказать, что США не обеспокоены тем фактом, что расширение оборонительного альянса только поспособствует стабильности на европейском континенте», — сказал он во время брифинга.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Таким образом представитель Госдепартамента ответил на вопрос журналиста о том, будут ли Соединенные Штаты обеспокоены тем, что конфликт вокруг Украины может усугубиться, если Швеция и Финляндия присоединятся к альянсу НАТО.

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